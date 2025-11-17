Duman 16.1ºC Ankara
Eğitim
AA 17.11.2025 09:42

Bakan Tekin: Unutulmamalıdır ki her yeni başlangıç, yeni hedefleri beraberinde getirir

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatil sonrası öğrencilere mesajında "Sevgili öğrencilerim, unutulmamalıdır ki her yeni başlangıç, yeni hedefleri beraberinde getirir. Hedefleri gerçeğe dönüştürmek ise gayretle çalışmaktan geçer. Sizlere her daim güveniyoruz ve hedeflerinize giden yolda yanınızda olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, ara tatil sonrası ilk ders zilinin bugün çaldığını, öğrencilerin neşeli seslerinin okullarda yankılandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sevgili öğrencilerim, unutulmamalıdır ki her yeni başlangıç, yeni hedefleri beraberinde getirir. Hedefleri gerçeğe dönüştürmek ise gayretle çalışmaktan geçer. Sizlere her daim güveniyoruz ve hedeflerinize giden yolda yanınızda olmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle yeni bir haftaya başlayan eğitim ailemize iyi haftalar diliyorum."

