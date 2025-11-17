Puslu 2.3ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 17.11.2025 07:30

Ara tatil sona erdi, milyonlarca öğrenci yeniden sınıflarda

2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci ara tatili sona erdi. 9 günlük tatilin ardından yaklaşık 18 milyon öğrenci yeniden ders başı yapacak. 8'inci sınıf öğrencilerinin gireceği Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav, 14 Haziran'da yapılacak. Yükseköğretim Kurumları Sınavı 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Ara tatil sona erdi, milyonlarca öğrenci yeniden sınıflarda

9 günlük birinci ara tatil sona erdi. Yaklaşık 18 milyon öğrenci için birinci dönem kaldığı yerden devam edecek.

Okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında eğitim-öğretim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyon 200 bin öğretmen ilk yarıyıl tatilinin sona ermesiyle yeniden ders başı yapacak.

8'inci ve 12'nci sınıf öğrencileri sınav heyecanı yaşayacak. LGS 14 Haziran, YKS 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Yarıyıl tatili 19 Ocak'ta 

Bu sene yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak, 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. 2. dönem 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak, 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönemin ara tatili ise 16-20 Mart arası gerçekleşecek.

MEB'in yayınladığı eğitim takvimi şöyle:

Birinci dönem ara tatili: 10-14 Kasım 2025

Yarıyıl (sömestr) tatili: 19 - 30 Ocak 2026

İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026

İkinci dönem ara tatili: 16 - 20 Mart 2026

Okulların kapanışı: 19 Haziran 2026

