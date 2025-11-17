Açık 15.3ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 17.11.2025 06:29

Kabine toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Kabine toplantısı başladı
[Fotograf: AA]

20 askerimizin şehit düştüğü uçak kazası, terör örgütü PKK'nın Türkiye'den çekilme kararının sahadaki etkileri ve Gazze'deki insani durum...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yoğun gündemle toplandı.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.35'te başladı.

Beştepe'de yapılacak toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık ediyor.

Gündemin ilk sırasında, 20 askerimizin şehit düştüğü uçak kazası olacak. Kaza kırıma neyin sebep olduğuyla ilgili çalışmalar değerlendirilecek. Karakutudan çözümlenen verilerle kokpitte son dakikalarda yaşananlar netleşecek.

"Terörsüz Türkiye" sürecindeki son durum ele alınacak

Kabinede, Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yürütülen çalışmalar da gündemde...

Terör örgütü PKK'nın çekilme kararının ardından son durum masaya yatırılacak. Suriye ve terör örgütü SDG başlıkları ayrı görüşülecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki temasları da gündemde olacak.
Türkiye-ABD-Suriye üçlü toplantısının çıktıları incelenecek.

Gazze konusu da masada olacak

Gazze'de insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için çalışmalar görüşülecek. Filistin halkının meşru hakları ve iki devletli çözüm vizyonu ele alınacak. Türkiye'nin öncülüğünde sürdürülen diplomatik çalışmalar, uluslararası toplumla birlikte atılacak adımlar değerlendirilecek.  

