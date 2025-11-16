Parçalı Bulutlu 12.6ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 16.11.2025 15:12

İmamoğlu iddianamesinde yer alan telefon notundan dikkat çeken detaylar çıktı

Ekrem İmamoğlu iddianamesinde, suç örgütü üyesi olduğu belirtilen Necati Özkan’ın el konulan cep telefonundan bir not çıktı. İmamoğlu'nun danışmanı olan Özkan'ın el yazısıyla tuttuğu notlarda, parti içi sorunlardan, yapılan planlamalara, birçok başlık bulunuyor.

İmamoğlu iddianamesinde yer alan telefon notundan dikkat çeken detaylar çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü"ne yönelik soruşturmanın kilit isimlerinden birisi de Necati Özkan.

İddianamede örgüt yöneticilerinden Hüseyin Gün'e bağlı hareket ettiği değerlendirilen Özkan, aynı zamanda "siyasal ve askeri casusluk" suçundan da başka bir dosyada tutuklu bulunuyor.

Siber Suçlar Birimi'nin Özkan'ın telefonunda tespit ettiği el yazısı bir not da iddianamede yer aldı.

Telefonundan çıkan notlarda ilginç detaylar yer aldı

Defter sayfasındaki notta 10'dan fazla başlık bulunuyor. Notta, “Partinin başına geçmek”, “Trump ile görüşme”, "İstanbul'a yeni vali gelecek, ardından kayyum" gibi ifadeler dikkati çekti.

Notta ayrıca, CHP'ye ilişkin iç şikayetler ve bazı planlara da yer verildiği görüldü.

“Mansur şehirlerde büro açıyor, milliyetçi kanalla görüşüyor”, “Örgüt Mansur’u çıkaracak”, “Vekiller sarhoş geliyor, odalarında alkol var”, “Milletvekili istifa ve ara seçim” gibi ifadeler nottaki başlıklardan bazıları.

Necati Özkan'ın adı iddianamede, 'Özel vasfa haiz üye' olarak geçiyor.

Özkan'ın, örgüt yöneticilerinden olduğu değerlendirilen Hüseyin Gün ile örgüt lideri Ekrem İmamoğlu arasındaki gizli iletişimi sağladığı, Gün'ün düzenlediği raporları İmamoğlu'na aktardığı, örgütsel dokümanları sakladığı, belediyeden usulsüz iş alan reklam şirketlerinin yetkilileri olan bazı şüphelilerle toplantı yaptığı ve yurt dışında bulunan şahıslara bilgi sağladığı iddia ediliyor.

Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü
