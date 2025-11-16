Eski sevgilisinin fotoğraflarını paylaşan sanığa 2 yıl 1 ay hapis cezası

Dairenin kararına göre, Aydın'da yaşayan bir kişi, ayrıldığı kız arkadaşının fotoğraflarının çıktısını alarak sokaklardaki kapı ve direklere yapıştırdı.

Ayrıca eski sevgilisinin kimlik bilgileri ve fotoğrafını kullanarak sosyal medya hesabı açan kişi, bu hesaptan çeşitli paylaşımlarda bulundu.

Kadının şikayeti üzerine Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Eylemlerin, kadının ayrıldığı erkek arkadaşı tarafından gerçekleştirildiğini tespit eden başsavcılık, "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan dava açtı.

Aydın 5. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan sanık, suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme, "sosyal medya hesabının kim tarafından ve müştekinin bilgi ve rızası dışında açılıp açılmadığının tespit edilemediği" gerekçesiyle sanığın beraatine karar verdi.

İstinaf, yerel mahkemenin beraat kararını kaldırdı

İtiraz üzerine dosyaya bakan İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, eylemlerin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin sabit olduğuna kanaat getirerek, yerel mahkeme kararını kaldırdı.

Eylemlerin "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçunu oluşturduğuna işaret eden daire, sanığa 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, istinaf kararını oy birliğiyle onadı.

Yargıtayın kararında, yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun olarak yapıldığı, iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı belirtilerek, sanık hakkındaki mahkumiyet kararında hukuka aykırılık görülmediği vurgulandı.