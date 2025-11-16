Parçalı Bulutlu 12.6ºC Ankara
TRT Haber 16.11.2025 12:30

Türk borundan ürettiler NATO standartlarının üstüne çıktılar

Türkiye’nin stratejik madenleri savunma sanayiinde de giderek daha fazla kullanılıyor. Ülkemizdeki bor karbürü geliştirdiği balistik sistemlerde kullanan ve dünyada bunu yapan tek firma olan Akıncılar, böylece son derece hafif ama çok güçlü ürünlere ulaşmayı başardı.

Türk savunma sanayiinin en büyük dönüşümlerinden biri de ülkemizdeki stratejik madenlerin üretime kazandırılmasıyla yaşanıyor… Bu örneklerden biri de bor madenleri.

Savunma sanayiinde farklı alanlarda kullanılan bor, sağladığı avantajlarla Türk firmaların küresel anlamda öne çıkmasını sağlıyor.

Mali’de devam eden ve Türk organizasyon firması PEAK Defans tarafından düzenlenen BAMEX 2025 fuarında ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği alanlardan biri de yerli balistik ürünler oldu.

Yerli üretimle ithalatın önüne geçtiler

Akıncılar Taktik Tekstil firmasında proje mühendisi olarak görev yapan Enes Bitigen, balistik ekipman, balistik kalkan, balistik plaka ve balistik kask gibi ürünleri hayata geçirdiklerini belirtti.

Türkiye’nin yakın bir geçmişe kadar bu tür ürünleri yurt dışından aldığını hatırlatan Bitigen, atılan adımların ardından yerli/milli üretimin önünün açıldığını vurguladı. Her ne kadar balistik dendiğinde akla ilk etapta kask ya da çelik yelek gibi ürünler gelse de Akıncılar olarak zırhlı araçlardan Altay tankına, askeri helikopterlerden çok farklı platformlara kadar oldukça geniş bir alanda üretim yapabildiklerine dikkati çekti.

Türk yapımı balistik ürünler Afrika'daki güvenlik güçlerinin de çok ilgisini çekti.[Türk yapımı balistik ürünler Afrika'daki güvenlik güçlerinin de çok ilgisini çekti.]

Çok hafif ve son derece dayanıklı ürünler

Bu tür ürünlerde en kritik hususlardan birinin sektördeki standartlar olduğunun altını çizen Bitigen, “Genellikle NATO standartları olarak bildiğimiz çok yüksek standartlar söz konusu. Bir diğer önemli husussa ispatlanabilirlik. Biz NATO testlerini yapmakla kalmıyor, ürünlerimizi her seferinde daha da zorluyoruz. Ve şimdiye kadar da tüm zorlu süreçlerden başarıyla çıktık.” dedi.

“Ancak en önemli farkımız dünyada bu tür ürünlere bor karbür ekleyen tek firma olmamız.” diyen Bitigen, şunları söyledi:

“NATO’da seviye 4 olarak adlandırılan plakalar var. Standart bunun 1 ile 3 atış arasını engellemesini şart koşuyor. Biz ürünlerimizi yerli ve milli imkanlarla elde edilen bor karbürlerle güçlendirdik. Elde ettiğimiz plakalar 4-6 atışını engellemeyi başardı. Elbette bu durum tüm dünyanın dikkatini çekti.

Mesele sadece koruma kalkanı oluşturmak da değil. Bunu son derece hafif ürünlerle yapabilmek çok kritik. Ve biz bunu başardık.

Önceliğimiz tabii ki ülkemizde ilgili kurumların ihtiyaçlarını karşılamak. Ancak ihracat için de önemli hedeflerimiz var. Şu anda Avrupa ve ABD pazarında aktif halde satışlarımıza devam ediyoruz. Afrika'ya da ihracatlarımız var. Ancak burası bizim için henüz yeni bir pazar. BAMEX gibi fuarlar sayesinde Afrika'da da yeni ve önemli bir yol açıyoruz.”

