DHA 18.12.2025 06:22

Seyir halindeki araç alev alev yandı

Kütahya’da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

Seyir halindeki araç alev alev yandı

Kütahya-Tavşanlı karayolu Sanayi Kavşağında seyir halinde olan M.D. yönetimindeki otomobil, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

Motor kısmından dumanların çıktığını fark eden sürücü M.D., otomobili yol kenarına çekerek araçtan indi. Alevler kısa sürede otomobilin ön kısmını sardı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Yangın nedeniyle Tavşanlı istikametine trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

Kütahya Yangın İtfaiye
