16.11.2025 14:52

Türkiye, KDC ile isyancı gruplar arasında imzalanan anlaşmadan memnun

Dışişleri Bakanlığı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ile 23 Mart Hareketi (M23) isimli isyancı grup ve siyasi kanadı Kongo Nehri İttifakı (AFC) arasındaki barış anlaşmasına yönelik imzalanan Doha Çerçevesi'ni memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Türkiye, KDC ile isyancı gruplar arasında imzalanan anlaşmadan memnun

Bakanlık, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile M23 ve AFC arasında imzalanan "Kapsamlı Barış Anlaşması İçin Doha Çerçevesi" hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, KDC ile AFC/M23 arasında Kapsamlı Barış Anlaşması İçin Doha Çerçevesi'nin imzalanmasının memnuniyetle karşılandığı belirtilerek "Söz konusu Çerçeve Anlaşma, KDC'nin doğusunda yaşanan ihtilafa kalıcı bir çözüm bulunması yönünde önemli bir adım teşkil etmektedir." ifadesine yer verildi.

Kolaylaştırıcı rol oynayan Katar başta olmak üzere, sürece katkı sağlayan tüm aktörlerin Büyük Göller Bölgesi'nin istikrarına yönelik çabalarının takdirle karşılandığı kaydedilen açıklamada, Türkiye'nin, Afrika'da barış, güvenlik ve istikrarın tesisine yönelik her türlü çabayı desteklemeyi sürdüreceği vurgulandı.

