Bakan Tekin, dünya şampiyonu 'Türk Milli Bilgisayar Klavye Takımı'nı kabul etti

Bakan Tekin, Bilgisayar Klavye Olimpiyatları'nda dünya şampiyonu olan Türk Milli Bilgisayar Klavye Takımı'nı misafir etti.

Tekin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak, F klavye kullanımının yaygınlaşması ve bu alandaki yeteneklerin desteklenmesi için birçok projeye destek veriyoruz ve her türlü desteği vermeye de hazırız. Teknolojinin hızla geliştiği bu çağda, gençlerimizin bu tür uluslararası başarılar elde etmesi bizleri son derece mutlu ediyor ve gururlandırıyor. Dünya şampiyonu olan öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."