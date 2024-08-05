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Eğitim
TRT Haber 05.08.2024 10:09

LGS 2. nakil tercih sonuçları açıklandı

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları erişime açıldı.

LGS 2. nakil tercih sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 29 Temmuz'da açıklanan birinci nakil sonuçlarının ardından bugün de yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları erişime açıldı.

İkinci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından 6 - 14 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.

Böylece 16 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.

LGS kapsamında yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçlarına "meb.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

Yatılılık başvuruları 19-23 Ağustos'ta

Okul ve kurumlar yatılılık başvuruları da ağustosta alınacak. Başvurular, 19 ile 23 Ağustos'ta okul ve kurumlara yapılacak. Yatılılık yerleştirme sonuçları 26 Ağustos'ta ilan edilecek. 

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LGS Milli Eğitim Bakanlığı
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