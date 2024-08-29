Bakan Tekin, 81 ilin valileri ve milli eğitim müdürleriyle çevrim içi toplantıda görüştü

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Tekin, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın ev sahipliğinde 2024-2025 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında İçişleri Bakanlığı GAMER Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen çevrim içi toplantıda, 81 ilin valileri ve milli eğitim müdürleriyle görüştü.

Bakan Tekin konuşmasında, daha sağlıklı bir eğitim öğretim yılı geçirmek üzere geçen yıl olduğu gibi 2024-2025 eğitim öğretim yılında da bir dizi önlemler aldıklarını hatırlattı.

Tekin, Bakanlık olarak yaptıkları değerlendirmeler sonucunda bu yıl eğitim öğretim yılı başlamadan önce 2024-2025 eğitim öğretim yılında yürütülecek faaliyetlere ilişkin genelge, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeline ilişkin genelge, 24 Kasım Öğretmenler Günü haftasına ilişkin genelge ve okullarda şiddetin önlenmesine ilişkin olmak üzere toplam 4 genelge yayımladıklarını belirtti.

Bu yıl eğitim öğretim yılında 3 konuyu ana gündemlerine aldıklarını vurgulayan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi ve ailelerin çocuklarının eğitimi sürecinde daha aktif rol alması üzerine odaklandıklarını ifade etti.

"Neden Türkiye modeli olmasın"

Bakan Tekin, dünya ülkelerinin kendine özgü eğitim modellerine değinerek, "Herkes eğitim modellerine örnek verirken Güney Kore modeli, Finlandiya modeli diye tanımlamalarda bulunuyor. Biz de dedik ki neden Türkiye modeli olmasın? Dolayısıyla 10 yıllık bir çalışmanın ürünü olarak kendimize ait bir model olabileceğini düşündüğümüz için erdem-değer-eylem çerçevesinde bilgiyi beceriye dönüştüren bir yaklaşımın benimsendiği, bize özgü bir model olan Türkiye Yüzyılı Maarif Modelini geliştirmiş olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi ile "herkesin bir mesleği olmalı" anlayışıyla sektör işbirlikleriyle mesleki eğitime erişimi, kaliteyi artırmayı ve öğrencileri hayata ve istihdama hazırlayarak ülkenin kalkınmasına katkı sunmayı hedeflediklerini bildiren Tekin, bu kapsamda meslek liselerinde teorisini geliştiren öğrencilerin, sektör işbirliği çerçevesinde işletmelerde beceri eğitimi alması için gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Tekin, okul-aile işbirliğini güçlendirmek, öğrencilerin, sosyal ve akademik yönden bütünsel eğitimine daha fazla katkı sağlamak amacıyla velilere yönelik "Velivizyon" platformu oluşturduklarını aktararak, platform için 27 bölümden oluşan bir dizi film çekildiğini kaydetti.

Bakan Tekin, öğrencilerin okula kayıt ücreti konusuna da değinerek, Bakanlıkça öğrencilerin merkezi sınavla veya adrese dayalı olarak otomatik olarak yerleştirildiğini, kayıt için herhangi bir işleme ayrıca gerek duyulmayacağını vurguladı.

Okul güvenliğinin sağlanması, öğrenci pansiyonlarının kapasiteli olarak kullanılması, il, ilçe veya kurumlarda deneme sınavlarının yapılmaması gerektiğine dikkati çeken Tekin, halk eğitim merkezlerinde açılan kurslar, fahiş fiyat uygulaması yapan özel öğretim kurumları gibi konularda gerekli çalışmaların titizlikle sürdürülmesini istedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya ise Milli Eğitim Bakanlığının 1 milyon 200 bin öğretmen ve 20 milyona yakın öğrencisiyle 85 milyonu kapsayan büyük bir aile olduğunu ifade etti.

Milli Eğitim Bakanlığı ile her türlü işbirliğine hazır olduklarını belirten Yerlikaya, eğitim-öğretim yılının öğrenci ve öğretmenlere, ailelere ve tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.