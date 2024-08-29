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Eğitim
AA 29.08.2024 13:04

Sınava "yüzer okul"da hazırlanan depremzede gençlerin üniversite heyecanı

Depremlerin ardından Hatay'ın İskenderun ilçesine demirleyen Karadeniz Lifeship Rauf Bey Gemisi'nde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilerden 36'sı üniversiteye yerleşti.

Sınava "yüzer okul"da hazırlanan depremzede gençlerin üniversite heyecanı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremler nedeniyle İskenderun Körfezi'nde konuşlandırılan gemi, afette hasar gören Osman Ötken Anadolu Lisesi'nin 472 öğrencisini ağırladı.

Öğrenciler, derslik, yatakhane, etüt odası, kütüphane ve dinlenme alanlarıyla donatılan "yüzer okulda" eğitmenler eşliğinde üniversite sınavına hazırlandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kitap ve ek kaynaklara da ücretsiz erişen adaylardan 95'i YKS'ye girdi.

Sınavın ardından tercih yapan öğrencilerden 36'sı, lisans ve ön lisans programlarına yerleşti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Çocuklarımızla kocaman bir aile olduk"

Karadeniz Lifeship Rauf Bey Akademi Eğitim Koordinasyon Yöneticisi Zeynep Şahin, geçen yıl 691 öğrenciye eğitim bursu verdiklerini söyledi.

Gemide YKS'ye hazırlanan öğrencilerin önemli başarılar elde ettiğini belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Öğrencilerin hayatına akademik, ruhsal ve psikososyal açıdan destek olabildiysek ne mutlu bizlere. Hafta içi eğitim alan çocuklarımızdan bazıları hafta sonu evine dönüyor, bazıları da gemide kalmayı tercih ediyor. Çocuklarımızla kocaman bir aile olduk. Onların güven dolu bakışlarını görmek bizler için en güzel hediye oluyor."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Ağabey kardeş birlikte üniversite kazandı

Öğrencilerden Yusuf Emre Akdeniz, YKS'den aldığı puanla Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne yerleştiğini anlattı.

Depremde evinin ve okulunun zarar gördüğünü belirten Akdeniz, "Burada aile gibi çok sıcak ortam vardı. Sınava daha güzel ve odaklı şekilde çalıştık. Savcı olmayı düşünüyorum" dedi.

Yusuf Güneş de Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ni kazandığını, gemide birlikte sınava hazırlandığı kardeşi Yağmur Güneş'in de Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim göreceğini söyledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne yerleşen Ezel Gül de depremde evinin ağır hasar almasına rağmen sınava yoğunlaştığını vurgulayarak, "Burası ders çalışma anlamında bize avantaj sağladı. Hocalarımız da çok yardımcı oldu. Hedefim sınavda ilk 5 bine girmekti, başardım. İnsanlara faydamın dokunması için tıp okumak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Ahmet Açıkyol da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi hayaline ulaştığını belirterek, "Gemide aldığım eğitimin verimli olduğunu düşünüyorum. Buradakilerle aile gibi olduk. Tıp okuma hedefimi tutturdum" dedi.

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Deprem Hatay YKS
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