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Bilim Teknoloji
AA 29.08.2024 13:55

Milli Teknoloji Hamlesi'nin yeni neferleri 'akademide' yetişecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Türkiye'nin alanında önde gelen firmaları ve üniversitelerimizin deneyimli eğitmenleri tarafından verilecek eğitimlerle, Milli Teknoloji Hamlesi projelerinde ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağını geliştiriyoruz" dedi.

Milli Teknoloji Hamlesi'nin yeni neferleri 'akademide' yetişecek

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, üniversite öğrencilerine Milli Teknoloji Akademisi bünyesinde yapay zeka, otonom sürüş teknolojileri ve çip tasarımı alanlarında uzmanlık eğitimleri sunulduğunu belirtti.

Staj ve mentörlük desteğiyle gençlerin edindiği bilgileri sektörde uygulamalarına imkan tanıdıklarını vurgulayan Kacır, şunları ifade etti:

"Türkiye'nin alanında önde gelen firmaları ve üniversitelerimizin deneyimli eğitmenleri tarafından verilecek bu eğitimlerle, Milli Teknoloji Hamlesi projelerinde ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağını geliştiriyoruz. İleri teknolojilerde uzmanlaşmak ve geleceğin teknolojilerine yön vermek isteyen tüm gençlerimizi bu fırsattan yararlanmaya davet ediyorum."

Akademi için son başvuru tarihi 16 Eylül 2024 olarak belirlenirken detaylı bilgiye https://www.milliteknolojiakademisi.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.

ETİKETLER
Eğitim Mehmet Fatih Kacır Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yapay Zeka Yerli ve Milli Teknolojiler
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