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Bilim Teknoloji
AA 28.08.2024 11:47

Savunma sanayii milli hidrojen teknolojileriyle atılım hedefliyor

Türkiye'nin savunma sanayiinde son dönemde elde ettiği başarılar, yerli ve milli hidrojen teknolojileriyle yeni bir aşamaya geçecek.

Savunma sanayii milli hidrojen teknolojileriyle atılım hedefliyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinesinde yoğunlaşılan projeler hidrojen teknolojileriyle devam edecek.

Bu kapsamda sessiz, iz bırakmayan, düşük ısı yayan, daha yüksek itki gücü sağlayan, daha uzun süre görev yapabilen, küresel ölçekte rekabetçi ve yenilikçi olma özelliğiyle yerli ve milli hidrojen teknolojilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Emniyet ve güvenlik güçlerinin sahada operasyon kabiliyetlerini artırması öngörülen projelerle hidrojenin depolanmasından yanma ve yakıt hücresi teknolojilerinin geliştirilmesine kadar çeşitli yetkinlikler kazanılması amaçlanıyor.

İHA'lardan uzay sistemlerine kadar kullanılacak

Söz konusu teknolojinin kara, hava, deniz araçlarında, uzay platformlarında, insansız ve akıllı sistemlerde, motor ve güç aktarma sistemlerinde ve stratejik sistemlerde kullanılması planlanıyor.

Yürütülecek projeler kapsamında elde edilecek bilgi birikimi ve altyapıyla geliştirilecek malzemeler ile platform/sistemlerin yerli teknolojinin gelişimine de hız kazandırması öngörülüyor.

Projelere odaklanıldı

Hidrojen teknolojilerinin savunma sanayisinde kullanımına yönelik Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından 11. AR-GE Paneli gerçekleştirilmişti. Burada alınan karar doğrultusunda "Savunma Sanayii Uygulamaları İçin Hidrojen Teknolojilerinin Geliştirilmesi Savunma Sanayii AR-GE Geniş Alan (Hidrojen SAGA) Çağrısı"na çıkıldı. Çağrı kapsamında hidrojen projelerine yönelik başvurular 13 Eylül'e kadar yapılabilecek.

Projelerde yerli sanayi kuruluşlarının ve üniversitelerin iş birliği yapması bekleniyor.

Son yıllarda Milli Teknoloji Hamlesi ve Milli Uzay Programı gibi stratejik hedefler belirleyen ve bu doğrultuda adımlar atan Türkiye'nin hidrojen teknolojileriyle savunma sanayisinde de gücünü artırması hedefleniyor.

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