Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan LGS'deki benzer soru iddiasına yanıt geldi.

Yayınlanan soruların örnek olduğunu belirten Ziya Selçuk, "Böyle somut olmayan söylemlerle dedikodularla hareket etmek yerine çok daha kanıta dayalı bir şekilde neyin ne olduğunu ortaya koyabilen ifadelerle ortaya çıkılsın istiyoruz" dedi.

İtiraz yollarının belli olduğunu söyleyen Bakan Selçuk, "Şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim ki bizim çok güçlü biz ölçme değerlendirme kadromuz var" açıklamasını yaptı.