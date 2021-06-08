Haber Giriş: 8 Haziran 2021 Salı 14:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Selçuk'tan 'LGS'de benzer soru' iddiasına yanıt
[Fotoğraf: Arşiv]
Bakan Selçuk, LGS'deki 3 sorunun daha önce yayımlanan bazı kaynaklardaki sorularla aynı olduğu iddialarına yanıt verdi. "Somut olmayan söylemlerle hareket edilmemeli" dedi. Çok güçlü bir ölçme ve değerlendirme sisteminin olduğunu vurguladı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan LGS'deki benzer soru iddiasına yanıt geldi.
Yayınlanan soruların örnek olduğunu belirten Ziya Selçuk, "Böyle somut olmayan söylemlerle dedikodularla hareket etmek yerine çok daha kanıta dayalı bir şekilde neyin ne olduğunu ortaya koyabilen ifadelerle ortaya çıkılsın istiyoruz" dedi.
İtiraz yollarının belli olduğunu söyleyen Bakan Selçuk, "Şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim ki bizim çok güçlü biz ölçme değerlendirme kadromuz var" açıklamasını yaptı.
Etiketler: LGS Ziya Selçuk Milli Eğitim Bakanlığı
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