22 yaşındaki Mahir Gündoğdu, Tunceli'de ailesine çobanlık yaparak yardım ederken bir yandan da lise sınavlarına hazırlandı. 2016'da girdiği TEOG sınavında Türkiye birincileri arasında yer aldı.

İstanbul Amerikan Robert Lisesi'nde okumaya hak kazandı. Lise eğitiminde başarılarına devam eden Gündoğdu, yaz aylarında da ailesine yardıma devam etti.

"Kendimi kitaplara adamış durumdayım"

Mahir, üniversite sınavlarına da Pülümür ilçesinde 2 bin 600 rakımlı Çobanyıldızı Yaylası'nda hazırlanıyor.

"Burada herhangi bir telefon veya internet bağlantısı da yok tamamen burada kendimi kitaplara adamış durumdayım. Yani böylece kendimi hep zihinsel olarak zinde tutmaya çalışıyorum."

Hedefi Tilburg Üniversitesi'nde ekonomi okumak

Başarılı öğrenci sınava girmeden önce Hollanda'daki Tilburg Üniversitesi'ne de başvuru yaptı.

Başvurusu onaylanan Mahir Gündoğdu, hayırseverlerden burs desteği alabilirse ekonomi bölümünde lisans eğitimi almak istiyor.