Haber Giriş: 6 Haziran 2021 Pazar 16:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
LGS soru kitapçığı ve cevapları yayımlandı
Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.
Sınava giren 8. sınıf öğrencileri, sorulara ve cevap anahtarlarına "meb.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.
Etiketler: LGS Milli Eğitim Bakanlığı
Son Haberler
- 17:28
- 17:10
- 17:08
- 17:15
- 17:05
Sıradaki Haber
LGS heyecanı sona erdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz