Haber Giriş: 6 Haziran 2021 Pazar 10:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burs ve kredi ödemeleri başladı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin haziran ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.
Bakan Kasapoğlu'nun Twitter'dan yaptığı açıklamaya göre, yükseköğrenim öğrencilerinin haziran ayı burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı.
Bugün başlayan burs ve kredi ödemeleri, 10 Haziran'a kadar TC kimlik numarasının son rakamına göre hesaplara yatırılacak.
Kimlik numaralarının sonu 0 olanlar bugün, 2 olanlar yarın, 4 olanlar 8 Haziran, 6 olanlar 9 Haziran, 8 olanlar ise 10 Haziran'da ödemelerini alabilecek.
Haziran ayı burs ve kredi ödemeleri bugün hesaplarınıza yatmaya başladı.— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) June 6, 2021
Bütün öğrencilerimizin güle güle harcamasını diliyorum. pic.twitter.com/Ih9DeFkVl8
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