Bakan Kasapoğlu'nun Twitter'dan yaptığı açıklamaya göre, yükseköğrenim öğrencilerinin haziran ayı burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı.

Bugün başlayan burs ve kredi ödemeleri, 10 Haziran'a kadar TC kimlik numarasının son rakamına göre hesaplara yatırılacak.

Kimlik numaralarının sonu 0 olanlar bugün, 2 olanlar yarın, 4 olanlar 8 Haziran, 6 olanlar 9 Haziran, 8 olanlar ise 10 Haziran'da ödemelerini alabilecek.