Haber Giriş: 6 Haziran 2021 Pazar 09:02Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Türkiye'den Burkina Faso'daki saldırıya kınama
Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'da gerçekleştirilen ve 100'ün üzerinde kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı.
Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'da meydana gelen terör saldırısını kınadı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şunlar aktarıldı:
"Burkina Faso'nun Yagha vilayetindeki bir köyde (Solhan), kimliği belirsiz silahlı kişilerce 5 Haziran'da gerçekleşen saldırılar sonucu 100'ün üzerinde kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Burkina Faso halkı ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz."
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı
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