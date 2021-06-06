Haber Giriş: 6 Haziran 2021 Pazar 08:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan LGS'ye girecek öğrencilere başarı diledi
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yapılacak LGS kapsamındaki merkezi sınavda öğrencilere başarılar diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Sevgili genç kardeşim, birazdan yapılacak olan LGS'de sizlere başarılar dilerim. İnşallah başaracaksınız ve başarılarınızla ülkemizin geleceğini sizler inşa edeceksiniz. Allah zihin açıklığı versin." dedi.
Velilere de seslenen Erdoğan, şunları kaydetti:
"Değerli velilerimiz, evlatlarımızın gireceği sınavda sonuç ne olursa olsun onlara destek olmayı sürdürelim. Sınavın hepimiz için hayırlı olmasını dilerim."
Etiketler: LGS Recep Tayyip Erdoğan Son Dakika
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