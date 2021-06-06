Haber Giriş: 6 Haziran 2021 Pazar 09:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TBMM Başkanı Şentop, LGS’ye girecek öğrencilere başarılar diledi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarı diledi.
Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "LGS'ye girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyor, güzel bir sınav geçirmelerini ve hedeflerine ulaşmalarını temenni ediyorum. Geleceğiniz parlak, başarılarınız daim olsun" ifadelerini kullandı.
#LGS’ye girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyor, güzel bir sınav geçirmelerini ve hedeflerine ulaşmalarını temenni ediyorum.— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) June 6, 2021
Geleceğiniz parlak başarılarınız daim olsun. pic.twitter.com/vC15jdghHI
Etiketler: LGS Mustafa Şentop
Son Haberler
- 18:35
- 18:15
- 18:42
- 18:10
- 18:06
Sıradaki Haber
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Fransa'ya gidiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz