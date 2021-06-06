Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "LGS'ye girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyor, güzel bir sınav geçirmelerini ve hedeflerine ulaşmalarını temenni ediyorum. Geleceğiniz parlak, başarılarınız daim olsun" ifadelerini kullandı.

#LGS’ye girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyor, güzel bir sınav geçirmelerini ve hedeflerine ulaşmalarını temenni ediyorum.



Geleceğiniz parlak başarılarınız daim olsun. pic.twitter.com/vC15jdghHI — Mustafa Şentop (@MustafaSentop) June 6, 2021