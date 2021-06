Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından, 2021 LGS'nin nasıl yapılacağına ilişkin bazı soruları yanıtladı.

Ziya Selçuk, yaptığı paylaşımda, "LGS'ye az kalmışken kafalardaki soru işaretlerine yönelik bazı hatırlatmalarımız var. Her detayı düşünüp her tedbiri aldık, her sorunun cevabına buradan ulaşabilirsiniz. Öğrencilerimize çok selamlar ve şimdiden başarılar" notuyla LGS kapsamındaki merkezi sınava ilişkin merak edilen soruların cevaplarını paylaştı.

Buna göre,

"Sınavda değişiklik var mı? Başvurumu nasıl yapacağım? Velim beni okul bahçesinde bekleyebilir mi?"

"Hayır, değişiklik yok. Sınav 2020 yılında olduğu gibi iki oturum halinde uygulanacak. Sınav 6 Haziran 2021 tarihinde, birinci oturum saat 09.30'da, ikinci oturum ise saat 11.30'da olacak. Sınav başvuruları merkezi olarak yapıldı. Senin bir şey yapmana gerek yok.

Bu sene de geçen seneki gibi sınava kendi okulunda gireceksin. Sınava okulunda gireceğin bina, sıra numaran gibi bilgileri e-Okul sisteminden öğrenebilirsin. Sınav günü en geç saat 09.00'da okulunda hazır bulunmalısın. Kovid-19 tedbirleri kapsamında veliler okul bahçesine alınmayacak. Sınava gittiğinde sınav giriş belgen sıranın üzerinde seni bekliyor olacak."

"Sınavda maske takacak mıyım?"

"Sınav binası ile bahçesine yalnızca öğrenci ve görevliler alınacak. İki oturum arasındaki 45 dakikalık bölümde, öğrencilerin okul içinde veya bahçesinde sosyal mesafe kuralına uymaları için gerekli tedbirler alınacak. Gerek birinci oturum gerekse sınav bitiminde, tüm öğrenciler aynı anda dışarı çıkarılmayacak. Binanın durumuna göre zaman aralıklarıyla gerekirse sınıf sınıf olmak üzere öğrencilerin sınav salonu ve binadan güvenli şekilde çıkması sağlanacak.

Okul bahçesi ve koridorlarında maske takmak mecburi. Ancak sınava gireceğin salonda sıralar arasında yeterli sosyal mesafe bulunacağından istersen sınav esnasında maskeni çıkarabileceksin. Maskeni düşürürsen endişelenme, sınav binalarında yedek maske ve el antiseptiği bulunacak."

"COVID-19 testi pozitif olan öğrenci ve görevliler için ne gibi tedbirler uygulanacak?"

"Sınava girecek öğrenciler ile sınav görevlilerinin koronavirüs risk durumları, Sağlık Bakanlığı tarafından bize bildiriliyor. Riskli olduğu tespit edilen görevlilerin, görevleri iptal edilecek. PCR testi pozitif ve temaslı olan öğrenciler ise ayrı salonlarda, gerekirse ayrı binalarda sınava alınacak."

"Sınava gelirken yanımda hangi belgeyi bulundurmalıyım, ne getirmeliyim? Sonuçlar ne zaman ilan edilecek?"

"Geçerli kimlik belgenle sınava katılabilirsin. Nüfus cüzdanı ya da T.C. kimlik kartında, 15 yaşından itibaren fotoğraf bulundurulması şartı aranmayacak. Ayrıca nüfus müdürlükleri tarafından verilen fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu geçici kimlik belgesi/T.C. kimlik kartı talep belgesi ile de sınava alınabileceksin.

Sınava gelirken yanında en az iki adet koyu siyah kurşun kalem, bir adet kalemtraş ve iz yapmayan silgi getirmelisin. İstersen yanında etiketi çıkarılmış şeffaf pet şişede bir su da bulundurabilirsin. Ancak cep telefonu, akıllı saat vb. dijital araç gereçlerle sınava giremezsin. Merkezi sınav sonuçları 30 Haziran'da açıklanacak."

"Rehber öğretmenler sınavda görev alacak mı? Sınav için bu sene hangi önlemler alındı?"

"Rehber öğretmenlere kendi okullarında görev verilerek öğrenci ve velilere rehberlik etmeleri sağlanacak. Sınav gününden bir gün önce tüm sınav binaları temizlenecek ve sınav görevlileri temas gerektiren işlemlerde cerrahi eldiven kullanacak. Sınava girerken öğrenciler arasında sosyal mesafenin korunması sağlanacak ve kapı önlerinde yığılma olması engellenecek."