Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 6 Haziran'da yapılacak LGS kapsamındaki merkezi sınava ilişkin son hazırlıklarını açıkladı.

Sınavın COVID-19 salgını koşullarında sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için alınan önlemlerin gerçekleştirilen toplantıda değerlendirildiğini ifade eden Özer, ayrıca 81 ilde hazırlıklarda gelinen noktanın ayrıntılı olarak ele alındığını söyledi.

Yurt içinde 973 salonda yapılacak

Özer, 6 Haziran 2021 Pazar günü iki oturum halinde yapılacak sınavın 973 yurt içi ve 4 yurt dışı sınav merkezinde gerçekleştirileceğini ifade etti.

Salgın nedeniyle sınava katılacak öğrenciler kendi okullarında katılacağı için 2021 yılında sınav yapılacak okul sayısı 2019 yılında önemli oranda artırıldı.

Salgın nedeniyle sınav göreli sayısında artış

2019 yılında 3 bin 873 okulda 59 bin 568 salon kullanılmışken bu sayı 2021 yılında 17 bin 793 okula ve 82 bin 355 salona çıkartıldı.

"Salgın tedbirleri nedeniyle görevli sayısında da artışa gidildi. 2019 yılında 148 bin 946 sınav görevlisi görev yapmıştı. 2021 yılında ise yaklaşık 350 bin sınav görevlisi görevli olacak. Ayrıca rehber öğretmenleri sınav günü salgın tedbirlerinin uygulanmasında okullarda destek verecekler. Sınav binası ve bahçesine yalnızca öğrenci ve görevliler alınacak. Sınav gününden bir gün önce tüm sınav binaları temizlenecek ve sınav görevlileri temas gerektiren sınav işlemlerinde cerrahi eldiven kullanacaklar"