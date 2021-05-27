1 milyonu aşkın öğrenci lise hayali kuruyor. İstedikleri lise eğitimini almak için sınava girecekler.

6 Haziran'da gerçekleştirilecek, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilerin bu süreyi nasıl geçirmesi gerektiğini uzman isimler TRT Haber canlı yayınında anlattı.

-LGS’ye 10 gün kaldı.

-Veliler bu süreçte öğrencilere nasıl destek olmalı?

-Son 10 gün nasıl değerlendirilmeli?



Bu süreçte öğrencilerin nelere dikkat etmesi gerektiğini Eğitim Uzmanı Süleyman Beledioğlu @trthaber’de anlattı. pic.twitter.com/l3zuseQII7 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 27, 2021

Eğitim Uzmanı Süleyman Beledioğlu sınava girecek adaylara ve ailelerine tavsiyelerde bulundu:

"Sınava fazla anlam yüklüyoruz. Ama bunu öğrenciler yapmıyor. Büyükler olarak bizler yapıyoruz. Dünyada yapılan çalışmalar en iyi okulun öğrenciye katkısını yüzde 25 olarak veriyor. Çocukları “illa bu okulu kazanacaksın” diyerek zorlamamız lazım"

Dinlenme tavsiyesi

Son 10 günde adayların zihinlerini dinlendirmeleri gerektiğini vurgulayan Beledioğlu, "Çocuklarımızı çok çalıştırarak, onların uykusunu yok ederek, çok fazla test çözdürerek, çok ders dinleterek değil de dinlendirerek vakitlerini geçirmemize yardımcı olmamız lazım" diyor ve sözlerine şöyle devam ediyor:

"Çocukların 9,5-10 saat uyuması tıp dünyası tarafından kabul ediliyor. Anne ve babaların çocukları düzenlerken dinlemesini esas alması lazım. Sınava girdiğinde çocuklar daha kolay odaklanabilir, streslerini de en aza indirebilir. Anne babaların bu noktalara dikkat etmesi gerekiyor"

[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Uzmanından öğrencilere öneriler

Sınava 3 gün kala adayların tamamen vakitlerini hobilerine ve dinlenmeye ayırmanın önemine işaret eden Beledioğlu, "Ara ara hatırlamakta zorlandıkları konuları göz gezdirebilirler. Deneme sınavlarını çocuklar gerçek sınav gibi yapmaya alışabilirler. Telefon ve televizyonla temas kurmak doğru olmaz. Sınava 3 gün kala çocuklar dinlenecek. Çalışmadığı zaman kendini kötü hisseden öğrenciler ara ara bir göz gezdirebilirler konulara" diyor.

"Soğuk ve salamura gıdalardan uzak durmaları gerekir"

Beledioğlu, sınava kısa bir süre kala öğrencilerin beslenmelerinde soğuk gıdalardan uzak durmasına işaret ediyor.

"Evden beslenmeleri şu dönemde daha doğru olur. Soğuk ve salamura gıdalardan uzak durmaları gerekir. Gıda zehirlenmelerine karşı kendilerini koruması gerekiyor. Eğitimci olarak bu vakalara çok rastlıyoruz. 10 gün kala bu durumu öğrenci ve velilere söylüyoruz"

"Yürüyüşlerini ihmal etmesinler"

Sportif aktivitelerle zihinlerini rahatlatabileceğini söyleyen Beledioğlu şu sözlerle tavsiyelerini tamamladı:

"Yürüyüşlerini ihmal etmesinler. Özellikle tempolu yürüyüş yapmaları gerekiyor. Müziğin notalarına takılmaktansa sınavla ilgili stratejiler geliştirmelerinde fayda var. Kalabalık yerlerden ziyade sakin ortamları tercih etmeleri daha iyi olacaktır"

[Fotoğraf: DepoPhotos]

LGS için geri sayım başladı

Sınavda oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı. İki oturum halinde uygulanacak sınavda öğrencilere toplam 90 soru yöneltilecek.

Birinci oturumda 8'inci sınıf Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil. İkinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden sorular yer alacak.

Sınav sonuçları, 30 Haziran'da bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek.