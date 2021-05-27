6 Haziran'da gerçekleştirilecek, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınava ilişkin fotoğraflı sınav giriş belgesi bugünden itibaren e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden açıklanacak.

Sınavda oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı. İki oturum halinde uygulanacak sınavda öğrencilere toplam 90 soru yöneltilecek.

Birinci oturumda 8'inci sınıf Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil. İkinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden sorular yer alacak.

Sınav sonuçları, 30 Haziran'da bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek.

Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına yerleşmek isteyen adaylar sınava girebilecek.