Haber Giriş: 25 Mayıs 2021 Salı 15:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ALES sonuçları açıklandı
2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2021-ALES/1) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı. Sonuçlar ÖSYM’nin internet sitesinden öğrenilebiliyor.
ÖSYM, 02 Mayıs 2021 tarihinde uygulanan 2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2021-ALES/1) ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.
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