3 milyona yakın öğrenci için geri sayım başladı.

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS), 26-27 Haziran'da yapılacak.

Uzmanlara göre bu dönemi iyi değerlendiren adaylar, bir adım öne geçecek.

"Adaylar bol bol deneme sorusu çözmeli"

Öğrencilere tavsiyelerden bulunan Eğitim Uzmanı Tolga Erdoğdu, "Konusu biten öğrenci bol miktarda deneme sorusu çözsün. Konu eksiği olan öğrenciler ise mutlaka eksiklerini çıkarsınlar. Konu eksiğine göre hızlı bir şekilde çalışarak ilerlesindenler" dedi.

YKS'de zaman yönetimi önemli

Özellikle öğrencilerin soruları yetiştirmekte zorlandığı Temel Yeterlilik Testi için zaman yönetimi çok önemli. Adayların son 1 ayda hızlı soru çözümüne yönelmeleri öneriliyor.

Erdoğdu, "Her gün mutlaka 35 tane paragraf sorusu çözülmeli. 15-20 tane problem sorusunu süreli bir şekilde çözerek kendilerini hızlandırsınlar. Hiçbir soruyla inatlamşmadan sorularını çözmeye devam etsinler" tavsiyelerinde bulundu.

Eğitim uzmanı Tolga Erdoğdu'ya göre hedefe yönelik çalışmak da sınavın altın kuralı.



"Son bir ay kala yetiştiremeyeceğini düşündüğü konuları şimdiye kadar çalışmamışsa bu konularda eleme yapabilir. Ama bu elemeyi yaparken çıkmış sınav sorularına mutlaka bakarak, hangi konudan ne kadar soru çıkmış buna baksınlar. Mümkünse daha az soru gelen konulardan eleme yapsınlar."

Sınav öncesi, öğrenciler uyku düzenlerini de ayarlamalı. Uzmanlar, 7-8 saatlik bir gece uykusu gerektiğinin altını çiziyor.



