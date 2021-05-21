Milli Eğitim Bakanı Selçuk, çocuk kütüphanesinin açılışında konuştu
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi bünyesindeki çocuk kütüphanesinin yenilenen binasının açılışına katıldı. Selçuk, konuşmasında çocuklara yaklaşımla ilgili önerilerde de bulundu.
Bakan Selçuk, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi bünyesindeki çocuk kütüphanesinin yenilenen binasının açılışında yer almanın kendisine mutluluk verdiğini söyledi. Okumanın insanın gelişimine katkı sağladığını dile getirdi.
“Kendimizi yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor"
Öğretim programlarının içindeki yapılanmaların, sınavlarla ilgili hususların, öğretmen eğitimi konusunun okuduğunu anlama ve dil üzerinden yürütülmesi noktasında gayret sarf ettiklerini aktaran Selçuk, bu konuda yapılanları anlattı.
"Bizler aşırı yapılandırmalara gitmeden, aşırı kurallar koymadan, çocukların doğasına ve ihtiyaçlarına saygı göstererek yol aldığımızda, onlar gerekeni yapıyor. İsteklerini, arzularını rahat şekilde ifade ediyorlar. Bazen anlayışımız, yaklaşımımız, tutumlarımız çocuklarımızın ihtiyacı olmayan alanlarda zorlanmalarına yol açıyor. Bizim de kendimizi yeniden gözden geçirmemiz, kurallarımızı, ortamlarımızı, koşullarımızı düzenlememiz gerekiyor."
Bakan Selçuk çocuklarla da bir araya geldi
Selçuk, daha sonra Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş ve çocuklarla birlikte kütüphanenin açılışını yaptı.
Bakan Selçuk, kütüphanede bir süre oyun oynadığı çocuklara çeşitli hediyeler verdi.
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