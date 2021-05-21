Terör örgütü PKK'nın sözde lider kadrosuna vurulan ağır darbe sonrası büyük panik yaşanıyor. Ağır darbe alan terör örgütü, Diyarbakır, Şırnak ve Batman'daki askeri üslere maket uçaklarla saldırmaya çalıştı.

Saldırılarla ilgili konuşan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, "Örgüt öylesine bir çözülme ve dağılma sürecinde ki, ardı ardına yediği tokatlar gerçekten örgütü artık dağılma noktasına getirdi diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Sözde lider kadroda büyük şok etkisi yarattı

Özellikle örgütünün tepe yönetimindeki kayıplar paniğe sebep oldu. Son olarak sözde Suriye sorumlusu Sofi Nurettin, Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirildi.

Başbuğ, Amerika ve diğer emperyalist yapıların, yani bölgede terörün arkasında duran, onu destekleyen yapıların jokeri denilebilecek bir elemanın, dakikalar süren nokta operasyonla, alay edercesine ellerinden çekilip alınmasının, örgütün sözde lider kadrosunda ve terörü destekleyenlerde büyük şok etkisi yarattığını söyledi.

Saldırılar 'Sofi Nurettin' paniğinin yansıması

Askeri üslerin hedef alındığı girişimler örgütteki Sofi Nurettin paniğinin yansıması olarak değerlendiriliyor.

Halen örgütün ve onu destekleyenlerin yaşadığı büyük bir şok olduğunu belirten Başbuğ, havadan bu tür denemelerle çıkış yolu aradıklarını, fakat bunun da karşılığının olmadığını dile getirdi.

Askeri üslere maket uçaklarla saldırı girişimleri güvenlik güçlerinin dikkati ve alınan tedbirlerle önlendi.