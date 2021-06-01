1863 yılında hayırseverler tarafından eğitimde fırsat eşitliği için kuruldu. Darüşşafaka, annesini veya babasını kaybeden çocuklara eğitim yuvası oldu.

Her yıl geleneksel olarak yapılan Darüşşafaka’ya giriş sınavı bu yıl 20 Haziran'a ertelendi. 28 il merkezinde düzenlenecek sınava başvurular 14 Haziran'a kadar devam edecek.

8 yıl burslu eğitim veriliyor

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Öktem, "Darüşşafaka'nın her yıl yaklaşık 120 öğrencisi olur alınacak. 4.sınıfta okuyan anne veya baba kaybı yaşamış ekonomik durumu eğitimini sürdürmeye uygun olmayan memleket evlatları bir sınavla her yıl bu şefkat yuvası camiada ilim irfan yuvasında okumaya eğitim almaya 8 yıllık yatılı kolej düzeyinde burslu eğitim almaya hak kazanır" dedi.

Darüşşafaka’da anne-babası olmayan çocuklara eğitim fırsatı veriliyor. 20 Haziran’da düzenlenecek sınav için son başvuru tarihi 14 Haziran. Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda çocuklar için sağlanan olanakları Darüşşafaka Cemiyeti Yön. Kur. Başkanı Tayfun Öktem @trthaber’de anlattı. pic.twitter.com/PjNQNaJLqc — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 1, 2021

Salgın nedeniyle ertelenen bursluluk sınavına internet üzerinden başvuru yapılabiliyor. Sınav merkezlerine ulaşım imkanı olmayan öğrencilere maddi destek sağlanıyor.

Darüşşafaka'da okumaya hak kazanan öğrenciler, ortaokuldan üniversiteye kadar kolej eğitimi alacak. Öğrencilerin giyimden kitaba tüm ihtiyaçları karşılanacak.