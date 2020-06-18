İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) AUZEF Çevrimiçi (Online) Ara Sınav sonuçlarını açıkladı. Üniversite, Twitter hesabından şu paylaşımla duyuru yaptı:

Çevrimiçi (Online) Ara Sınav sonuçları 17 Haziran 2020 Çarşamba günü, Çevrimiçi (Online) Sınav Sistemi https://t.co/10oBNq7hnj üzerinden ilan edilecektir. pic.twitter.com/6plR3hBIwQ — İstanbul Üniversitesi AUZEF (@acikveuzaktan) June 16, 2020

AUZEF Ara Sınav sonuçlarına ulaşmak için tıklayınız.

AUZEF 2020 sınav tarihleri

AUZEF 2019-2020 BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ

YENİ TARİH SINAV ADI

1 Haziran 2020 – 14 Haziran 2020 Ara Sınav (Vize)

10 Temmuz 2020 – 20 Temmuz 2020 Bitirme (Final)

10 Ağustos 2020 – 21 Ağustos 2020 Telafi (Bütünleme)

17 Eylül 2020 – 18 Eylül 2020 Mezuniyete Üç Ders