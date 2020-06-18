AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? 2020 AUZEF sınav sonuçları sorgulama...
AUZEF sınav sonuçları açıklandı. Binlerce öğrencinin merakla beklediği AUZEF Çevrimiçi (Online) Ara Sınav sonuçları, üniversitenin sınav sorgulama ekranından öğrenilecek. İşte ayrıntılar...
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) AUZEF Çevrimiçi (Online) Ara Sınav sonuçlarını açıkladı. Üniversite, Twitter hesabından şu paylaşımla duyuru yaptı:
Çevrimiçi (Online) Ara Sınav sonuçları 17 Haziran 2020 Çarşamba günü, Çevrimiçi (Online) Sınav Sistemi https://t.co/10oBNq7hnj üzerinden ilan edilecektir. pic.twitter.com/6plR3hBIwQ— İstanbul Üniversitesi AUZEF (@acikveuzaktan) June 16, 2020
AUZEF Ara Sınav sonuçlarına ulaşmak için tıklayınız.
AUZEF 2020 sınav tarihleri
AUZEF 2019-2020 BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ
YENİ TARİH SINAV ADI
1 Haziran 2020 – 14 Haziran 2020 Ara Sınav (Vize)
10 Temmuz 2020 – 20 Temmuz 2020 Bitirme (Final)
10 Ağustos 2020 – 21 Ağustos 2020 Telafi (Bütünleme)
17 Eylül 2020 – 18 Eylül 2020 Mezuniyete Üç Ders
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