Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Twitter'dan tüm öğretmen ve okul yöneticilerinin katılacağı 22-30 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek mesleki çalışma dönemine ilişkin açıklama yaptı.

Haziran mesleki çalışma dönemi faaliyetlerinin uzaktan çevrim içi öğretim ortamlarında yürütüleceğini söyleyen Safran, tüm yönetici ve öğretmenlere başarılar diledi.