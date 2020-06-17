Haber Giriş: Kaynak: AA
Öğretmenlere haziranda çevrim içi mesleki çalışma programı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin katılacağı haziran mesleki çalışma dönemi faaliyetlerini, çevrim içi öğretim ortamlarında yürütecek.
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Twitter'dan tüm öğretmen ve okul yöneticilerinin katılacağı 22-30 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek mesleki çalışma dönemine ilişkin açıklama yaptı.
Haziran mesleki çalışma dönemi faaliyetlerinin uzaktan çevrim içi öğretim ortamlarında yürütüleceğini söyleyen Safran, tüm yönetici ve öğretmenlere başarılar diledi.
Öğretmenlerimizin katılacağı Haziran Mesleki Çalışma Dönemi faaliyetleri uzaktan çevirimiçi öğretim ortamlarında yürütülecektir. Tüm yönetici ve öğretmenlerimize başarılar dilerim.— Mustafa SAFRAN (@safran1958) June 17, 2020
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