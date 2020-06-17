Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencileri ilgilendiren bir açıklama yaptı.

Açıklamada, öğrencilerin, veli veya vasisiyle sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla sınava başvurulduğunu gösterir fotoğraflı belgeyle, il veya ilçe nüfus müdürlüklerine randevusuz başvuruda bulunabileceği belirtildi. Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Öğrencilerimizin mağdur olmaması için başvurudan önce T.C. kimlik kartı bedellerinin PTT, anlaşmalı bankalar ya da interaktif vergi dairesi (https://ivd.gib.gov.tr) adresinden yatırılması ve son altı ayda çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ile müracaat etmeleri gerekmektedir."