Ankara Valisi Vasip Şahin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, başkentte yürütülen denetimlerden görseller paylaştı.

Denetimlerimiz bundan sonra da devam edecek.

Hoşumuza gitmiyor ama kurallara uymayanlara yaptırım uygulamalarımız da devam edecek. #MASKE,#MESAFE,#TEMİZLİK. https://t.co/cVEqkr6hdl — Vasip Şahin (@vasipsahin) June 17, 2020

Ekiplerin restoran, lokanta, kafe ve alışveriş merkezlerinde "Kontrollü sosyal hayat" ve hijyen denetimlerine devam ettiğini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Denetimlerimiz bundan sonra da devam edecek. Hoşumuza gitmiyor ama kurallara uymayanlara yaptırım uygulamalarımız devam edecek."