Haber Giriş: Kaynak: AA
"Kurallara uymayanlara yaptırım uygulamalarımız devam edecek"
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ankara Valisi Şahin, Covid-19 ile mücadele çalışmalarına ilişkin, "Hoşumuza gitmiyor ama kurallara uymayanlara yaptırım uygulamalarımız devam edecek" dedi.
Ankara Valisi Vasip Şahin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, başkentte yürütülen denetimlerden görseller paylaştı.
Denetimlerimiz bundan sonra da devam edecek.— Vasip Şahin (@vasipsahin) June 17, 2020
Hoşumuza gitmiyor ama kurallara uymayanlara yaptırım uygulamalarımız da devam edecek. #MASKE,#MESAFE,#TEMİZLİK. https://t.co/cVEqkr6hdl
Ekiplerin restoran, lokanta, kafe ve alışveriş merkezlerinde "Kontrollü sosyal hayat" ve hijyen denetimlerine devam ettiğini belirten Şahin, şunları kaydetti:
"Denetimlerimiz bundan sonra da devam edecek. Hoşumuza gitmiyor ama kurallara uymayanlara yaptırım uygulamalarımız devam edecek."
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