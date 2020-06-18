20 Haziran Cumartesi günü yapılacak Liselere Geçiş Sınavı için tüm tedbirler hazır. Adaylar bekletilmeden sınıflara alınacak. Öğrenciler aynı anda dışarı çıkarılmayacak.

Sınava bu yıl 1 milyon 600 bin öğrencinin girmesi bekleniyor. Okullarda dezenfekte çalışmaları tamamlandı. Her öğrenci için okullara maske gönderildi.

Milli Eğitim Bakanlığı sınav günü uygulanacak kurallara ilişkin ek tedbirleri belirledi. Buna göre öğrenciler en az 1 metrelik sosyal mesafe kuralına göre sınav salonlarına alınacak. Sosyal mesafeyi denetleyecek yedek gözetmenler görev yapacak.

Öğrenciler sınav salonlarına tıbbi maske ile girecek. Sınav yerlerine oturduktan ve sosyal mesafe sağlandıktan sonra maskesini çıkarabilecek. Okul koridorları ve okul bahçesinde ise maskeler çıkarılmayacak.

Sınavda ilk oturumu bitiminde öğrenciler sınıf sınıf dışarı çıkarılacak. 45 dakikalık arada okul içinde ve bahçesinde sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda hassas olunacak. Hava koşulları uygun değilse öğrenciler boş derslikler, spor salonları ve yemekhane gibi bölümleri kullanabilecek. Tabi tek şart sosyal mesafe kuralına uyulması.

Soru kitapçığı 22 Haziran Pazartesi günü velilere verilecek. Soru kitapçığını dağıtan görevlilerin eldiven takması ise zorunlu.