LGS kapsamında yapılacak merkezi sınav’a sayılı günler kaldı. Doğal olarak öğrenciler de aileler de heyecanlı. Uzmanlar, özellikle velileri uyarıyor. Aşırı kaygının sınavdaki başarıyı olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor.

Çocukların motivasyonunun düşmemesi için aile desteği şart. Stresi bastırmanın bir diğer yolu da sağlıklı beslenme ve düzenli uykudan geçiyor.

"Sakin olun, çocukların yanında kaygılandırıcı şekilde konuşmayın"

LGS'ye girecek öğrenci ve ailelerine önerilerde bulunan, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Uzmanı Gökçen Kılıçaslan şunları kaydetti;

Çocuklar, anne babaların kaygılarını taşırlar. Bu süreçte biraz sakin olunmasını çocukların yanında kaygılandırıcı konuşmaları yapmamalarını öneriyorum. Özellikle, şu günden itibaren olumlu olumsuz konuşmaların yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Son günler çocuklar üzerinde etki bırakıcı konuşmalar olabiliyor.

Stresi bastırmanın yolu sağlıklı beslenme ve uykudan geçiyor

Özellikle sınav günü; süt, peynir, yumurta, yeşil yapraklı sebze ve tam tahıllı ekmeğin yer aldığı zengin bir kahvaltı öneriliyor. Kan şekerini hızlı yükseltip düşürdüğü için sınav sabahı çikolata tüketilmesi tavsiye edilmiyor.

Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Gurbet Ünal İzen, "Saat 22.00 gibi uyuyup sabah sekiz saat sonra kalkmayı birkaç gün de olsa alışkanlık haline getirmeleri ve burada da güçlü bir kahvaltı ile başlamaları gerekiyor. Son gün çok ağır şerbetli tatlılar da tüketmesinler. Çok istiyorlarsa bu şanslarını sütlü tatlılardan yana kullanabilirler." diye konuştu.

Uzmanlara göre; sınav öncesi su tüketiminde aşırıya kaçılmamalı. Yüksek miktarda kafein alımı da dikkat dağınıklığına sebep olabiliyor.