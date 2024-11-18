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Eğitim
AA 18.11.2024 09:11

Ara tatil sonrası ilk ders zili çaldı

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci ile 1 milyon 200 bin öğretmen bu yılın eğitim öğretim döneminin ilk ara tatilinin ardından dersbaşı yaptı.

Ara tatil sonrası ilk ders zili çaldı
[Fotograf: AA]

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) takvimine göre, bu yıl okullarda ilk ara tatil 11-15 Kasım'da uygulandı.

Öğretmenler bu tarihler arasında mesleki gelişimleriyle ilgili seminerlerini okula gitmeden çevrim içi tamamladı.

Ara tatilin ardından bugün itibarıyla yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen için okullarda ilk ders zili çaldı.

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart'ta başlayacak

2024-2025 eğitim öğretim yılı birinci dönemi, 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili, 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü son bulacak. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.

9 Eylül'de başlayan eğitim öğretim dönemi, 20 Haziran 2025'te tamamlanacak.

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