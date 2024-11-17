Birinci ara tatil bugün sona eriyor

Okullarda 9 günlük birinci ara tatil 18 Kasım Pazartesi günü sona eriyor. 20 milyondan fazla öğrenci ders zilinin çalmasıyla yeniden dersbaşı yapacak.

Öğrenciler 2 ay boyunca okula devam edecek. Ardından birinci dönem, 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler karnelerini alarak 2 haftalık yarıyıl tatiline çıkacak.

3 Şubat 2025 Pazartesi günü, ders zili bu kez ikinci dönem için çalacak. Öğrenciler yeniden dersbaşı yapacak.

İkinci dönem ara tatili 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak. 1 haftalık ara tatilin ardından öğrenciler, 7 Nisan 2025 Pazartesi gününden itibaren ikinci döneme devam edecek.

2024-2025 eğitim öğretim yılı, 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek.