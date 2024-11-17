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Eğitim
AA 17.11.2024 13:29

2024-ALES/3 yapıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3) yapıldı. Sınav sonuçları ise 6 Aralık'ta açıklanacak.

2024-ALES/3 yapıldı

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen 2024-ALES/3, 81 ilde, 92 sınav merkezinde, 486 bina ve 6 bin 760 salonda uygulandı.

Emniyet personeli dahil 23 bin 645 kişinin görev yaptığı sınava 171 bin 640 aday başvuru yaptı. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylar, saat 10.00'dan sonra binalara alınmadı.

Sınavda adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan toplam 100 soru için 150 dakika cevaplama süresi verildi.

2024-ALES/3 sonuçları, 6 Aralık'ta açıklanacak ve bu tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

ALES temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün yapılan 2024-ALES/3'ün temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u erişime açıldı.

Sınava başvuranlar, temel soru kitapçığı dizilimindeki sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.

Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci 27 Kasım 2024'te sona erecek.

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