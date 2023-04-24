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Eğitim
AA 24.04.2023 09:26

Ara tatil sonrası ilk ders zili çaldı

81 ilde merkez ve tüm ilçelerde eğitim öğretim kaldığı yerden devam ediyor. 19 milyon öğrenci, 1 milyon 200 bin öğretmenle bugün dersbaşı yaptı.

Ara tatil sonrası ilk ders zili çaldı
[Fotograf: AA]

Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, bu yıl okullarda ikinci ara tatil, 17-20 Nisan'da uygulandı ve 21 Nisan'daki Ramazan Bayramı tatiliyle birleşti. Öğrenciler, ikinci dönemin ara tatili sonrası ilk derslerine bugün girdi.

Ara tatilde öğretmenler, idari izinli sayıldı ve mesleki gelişimleriyle ilgili seminerleri, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden istedikleri yerlerden alabildi.

Eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran'da sona erecek.

Deprem sonrasında diğer illere naklini aldıran çocuklardan 34 bin 985'i okullarına geri döndü.

Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığınca deprem bölgesindeki 10 ilde LGS ve YKS'ye girecek öğrencilere yönelik açılan 3 bin 450 noktadaki destekleme yetiştirme kurslarından yaklaşık 145 bin öğrenci yararlanıyor.

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