Parçalı Bulutlu 13.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Eğitim
AA 22.04.2023 10:56

Nakil olan 35 bin depremzede öğrenci okullarına döndü

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesinden diğer illere nakil olan 34 bin 985 öğrencinin kendi okullarına geri döndüğünü bildirdi.

Nakil olan 35 bin depremzede öğrenci okullarına döndü
[Fotograf: AA]

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Afet bölgesindeki seferberlik ruhumuz ve devletimizin her türlü imkanıyla okulların kapısının en kısa sürede çocuklarımıza açılmasıyla yaşam, olağan akışına döndü. Deprem sonrasında diğer illere naklini aldıran çocuklarımızdan 34 bin 985'i okuluna geri döndü." ifadesini kullandı.

Paylaşımda, depremin yaşandığı illere dönüş yapan öğrenci sayısına ilişkin bilgilerin bulunduğu bir grafik de yer aldı. ​​​​​​​Grafiğe göre, depremden sonra kendi okullarına dönen 34 bin 985 öğrencinin şehirlere göre dağılımı şu şekilde:

"Kahramanmaraş 9 bin 153, Hatay 6 bin 675, Gaziantep 6 bin 617, Malatya 3 bin 829, Adıyaman 3 bin 188, Adana 1893, Osmaniye 1417, Şanlıurfa 1032, Diyarbakır 998 ve Kilis 183."

 

ETİKETLER
Milli Eğitim Bakanlığı Mahmut Özer Deprem
Sıradaki Haber
Meslek liseleri yılın ilk 3 ayında 932 milyon lira gelir elde etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramlaşma programına telefonla bağlandı
12:48
Myanmar'da kasırga nedeniyle 6 kişi öldü, 109 kişi yaralandı
12:47
Arjantin’de en az 40 kişi dang hummasından öldü
12:48
Bolu'da zincirleme kaza: TEM ulaşıma kapandı
12:48
Depremde can kaybı 50 bin 783
12:02
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Pazarcık'ta "Oba Kütüphanesi" depremzede çocukların hizmetinde
Pazarcık'ta "Oba Kütüphanesi" depremzede çocukların hizmetinde
FOTO FOKUS
Türkiye'nin ilk jet motoru "Gökbey" ile havada
Türkiye'nin ilk jet motoru "Gökbey" ile havada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ