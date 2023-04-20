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Eğitim
AA 20.04.2023 11:17

Meslek liseleri yılın ilk 3 ayında 932 milyon lira gelir elde etti

Döner sermayesi olan mesleki ve teknik liseler, yılın ilk üç ayındaki gelirini, bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 175 artırarak 932 milyon liraya yükseltti.

Meslek liseleri yılın ilk 3 ayında 932 milyon lira gelir elde etti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yazılı açıklamasında, meslek liselerinin bu yıl toplam 3,5 milyar lira olan üretim hedefine emin adımlarla ilerlediğini vurguladı.

Bakan Özer, şu ifadeleri kullandı:

"Döner sermayesi olan mesleki ve teknik liselerimiz, 2023 yılının ilk üç aylında gelirini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 175 artırarak yaklaşık 932 milyon liraya yükseltti. Ocak, şubat ve mart boyunca elektrik elektronik teknolojisi alanındaki üretiminden elde ettiği 48 milyon liralık gelirle İstanbul Arnavutköy Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı Anadolu Lisesi, 22 milyon liraya yaklaşan gelirle yiyecek içecek hizmetleri alanında Gaziantep Şehitkamil Halıcılık ve Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yine Şehitkamil ilçemizden Beylerbeyi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tekstil teknolojisi alanındaki üretimiyle ekonomiye en çok katkıyı sağlayan ilk üç okulumuz oldu."

En yüksek gelir İstanbul'dan

Döner sermaye işletmesi kapsamında bu yılın ilk üç ayında, İstanbul, Gaziantep, Ankara, Konya ve Şanlıurfa'nın en yüksek gelir elde eden ilk beş il olduğunu bildiren Özer, İstanbul'un gelirini 148 milyon 223 bin liraya, Gaziantep'in 110 milyon 497 bin liraya yükselttiğini aktardı.

Milli Eğitim Bakanı Özer, "Ankara 85 milyon 71 bin liralık gelirle üçüncü, Konya 48 milyon 451 bin lira gelirle dördüncü oldu. Şanlıurfa ise 40 milyon 995 bin liralık gelirle beşinci sırada yer aldı." bilgisini verdi.

Özer, yılın ilk üç ayında en fazla gelir elden edilen alanların sırasıyla yiyecek içecek hizmetleri, mobilya ve iç mekan tasarımı, metal teknolojisi, konaklama ve seyahat hizmetleri ve kimya teknolojisi olduğunu da bildirdi.

Öğrenciler 48, öğretmenler 132 milyon lira pay aldı

Mahmut Özer, döner sermaye kapsamında elde edilen bu gelirden öğrenci ve öğretmenlerin de yararlandığını belirterek, ilk üç ayda elde edilen 932 milyon liralık gelirden öğrencilerin 48 milyon lira, öğretmenlerin 132 milyon lira pay aldığını kaydetti.

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Mahmut Özer Meslek Liseleri Milli Eğitim Bakanlığı
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