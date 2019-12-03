Eğitim
ALES cevap kağıtları yayımlandı03 Aralık 2019 Salı 17:07 - Son Güncelleme 03 Aralık 2019 Salı 17:09
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2019-ALES/3) cevap kağıtları erişime açıldı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 17 Kasım'da uygulanan 2019-ALES/3 adaylarının cevap kağıtlarının görüntüleri, cevap kağıtlarına yaptıkları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru yanıtları yayımlandı.
Adaylar, bu belgelere, 10 gün süreyle ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" sitesinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ulaşabilecek.
Kaynak: AA
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