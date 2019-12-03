Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 17 Kasım'da uygulanan 2019-ALES/3 adaylarının cevap kağıtlarının görüntüleri, cevap kağıtlarına yaptıkları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru yanıtları yayımlandı.

Adaylar, bu belgelere, 10 gün süreyle ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" sitesinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ulaşabilecek.

Kaynak: AA