Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter üzerinden, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından uygulanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2018 sonuçlarına ilişkin paylaşım yaptı.

#PISA2018'de OECD ülkeleri içerisinde her üç alanda da puanlarını artıran üç ülkeden birisi olmamız, başarı yolunda en somut gösterge oldu.

Okullarımız arasındaki başarı farklarını azalttıkça listedeki yerimiz daha da yükselecektir.

Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) December 3, 2019

Bakan Selçuk, "PISA 2018'de OECD ülkeleri içerisinde her üç alanda da puanlarını artıran üç ülkeden birisi olmamız, başarı yolunda en somut gösterge oldu. Okullarımız arasındaki başarı farklarını azalttıkça listedeki yerimiz daha da yükselecektir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: AA