Asansörler lüks değil bir ihtiyaç olarak görülüyor. Son yıllarda neredeyse her binada kullanılıyor.

Asansörler her gün kullandığımız ulaşım araçlarımız. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yaptığı denetimlerde ne yazık ki asansörlerin 3'te 1'i güvenlik açısından riskli çıktı.

Bakanlıkça son 9 ayda 5 bin 271 asansör denetlendi. Bin 599'u uygunsuz bulundu. Bunları kullanan binalara 3 milyon 199 bin 487 lira ceza uyguladı. Asansörler üretim sırasında ve piyasaya sürülürken de denetleniyor.

Süresi geçerli olan bir etiket

Makine Mühendisi Mehmet Ay, "İç yönetmeliklerimiz gereği, tescil aşamasında mutlaka bir tescil kontrolü, yeşil etiket alınması olayı var, Türkiye'ye özgü bu sadece. Burada ortaya çıkan sonuç değerlendirildiğinde, geriye dönük denetimlerin etkinliğinin kontrol edilmesi gerekiyor. Bu kurumlar da TÜRKAK'tan yetki alıyor" dedi.

Güvenlik için, asansör kullananların da dikkat etmesi gerekiyor. Kabin içinde Avrupa Birliği standartlarına uygun olduğunu gösteren CE işareti ile yeşil veya mavi etiket bulunmaması asansörün güvenli olmadığı anlamına geliyor.

İç yönetmeliklerde etiketlemenin önemli olduğunu söyleyen Ay, şöyle konuştu:

"Burada yeşil, mavi ve kırmızı renkteki, mutlaka kontrol edilmiş ve süresi geçerli olan bir etiketin olması gerekiyor. Dışarıdaki etiketin ve kabin içindeki etiketin mutlaka olduğunun bilinmesi gerekiyor."

Can ve mal güvenliği için, asansörlerin aylık ve yıllık bakımının mutlaka yaptırılması şart.

Haber: Duygu Tuncer

Kamera: Özgür Kurşun