Batman'da 22 Kasım'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi yakalandı ve tutuklandı. 7 kişiden "Navdar İsmail" kod adlı M.F.G'nin terör örgütünün Irak'ın kuzeyindeki kamplarında silahlı eğitim aldıktan sonra, Türkiye'ye gelerek terör saldırıları için keşif yaptığı, "Reber" kod adlı R.V'nin de Van'dan kente geldiği belirlendi.

2 teröristin PKK'nın sözde gençlik yapılanması "YPS"ye eleman kazandırmak için kentte çalışma yürüttüğü ortaya çıktı.

Batman'da 22 Kasım'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda "Navdar İsmail" kod adlı terörist M.F.G. ile "Reber" kod adlı R.V'nin de bulunduğu 7 zanlı yakalanmıştı. Zanlılar 23 Kasım'da sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanmıştı.

Kaynak: AA