Havalimanına 17, şehir merkezine de 3 kilometre uzaklıkta olan Palandöken Dağı'ndaki kayak merkezi, doğa yürüyüşleri, kamplar ve çeşitli etkinliklerin yanı sıra özellikle kış aylarında binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Her yıl artan turist sayısı ile ülkenin gözde turizm merkezi olma yolunda ilerleyen Palandöken, yeni turizm sezonunu açtı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olarak hizmet veren kayak tesislerinde sezonun ilk günü ziyaretçiler ücretsiz ağırlandı.

Dünyanın en uzun ve en dik pistleri arasında yer alan Palandöken Kayak Merkezi'ndeki 8'i kolay, 9'u orta düzey, 3'ü ileri düzey ve 4'ü de doğal olmak üzere 24 pist, kayak ve snowboard meraklılarını ağırlıyor.

Aynı anda yaklaşık 20 bin kişi kayak yapabiliyor

Pistlerinden ikisi slalom yarışları için Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) tesciline sahip Palandöken, aynı anda yaklaşık 20 bin kişiye kayak yapma imkanı sunuyor.

Türkiye'nin en uzun, dünyanın ise 3'üncü uzunluktaki pistiyle kayak severlere 14 kilometre kesintisiz kayak yapma imkanı sunan Palandöken, acemi, orta düzey ve profesyonel kayakçılar için hazırlanmış pistleriyle de her kesimden kayakçıyı ağırlamaya hazır. Kayak yapmayı bilmeyenler için ise özel kızak pistleri bulunuyor.

Her seviyedeki kayakçıya hitap eden Palandöken, havaalanı ve Erzurum kent merkezine yakınlığıyla da pek çok kayak merkezine göre ziyaretçilere avantajlar sunuyor.

Kaynak: DHA