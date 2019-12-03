Dünyanın her yerinde engelli bireylerin hakları ve durumlarıyla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla çalışmalar yürütülüyor.

3 Aralık Dünya Engelliler Gününün, bu farkındalığa katkı sunma amacıyla önemli bir tarih olduğunu belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, son 18 yılda, engellilerin hakları ve yaşam standartlarının iyileştirilmesi konusunda birçok gelişmeye imza attıklarını söyledi.

Murat Kurum, "Millet bahçelerimiz ve sosyal konutlarımız başta olmak üzere bakanlığımız tarafından yürütülen tüm planlama ve proje çalışmalarında engelli vatandaşlarımızı gözeterek tasarımlarımızı yapıyor, engelsiz mekanlar oluşturuyoruz" dedi.

Bakanlık olarak "engelsiz şehirler, engelsiz hayat" ilkesiyle hareket ettiklerini vurgulayan Kurum, şöyle konuştu:

"Bugün tüm vatandaşlarımızın eşit koşullarda yaşayabileceği örnek yaşam alanları üretiyoruz. Engelli vatandaşlarımızın şehirlerimizin tüm imkanlarından faydalanabilmesi için tüm planlamalarımızı ve projelerimizi bu hassasiyetle gerçekleştiriyoruz. Engelli vatandaşlarımızı şehirlere değil şehirleri onlara uygun hale getirme gayretiyle çalışıyoruz."

"Kontrol olmadan yapı kullanma izni verilmeyecek"

Bakan Kurum, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırma adına Belediye Kanunu ve Yapı Denetim Kanunu başta olmak üzere birçok mevzuat düzenlemesi yaptıklarını söyledi.

Kısa bir süre önce Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği ekinin Proje Kontrol Formu Örneğine "Erişilebilirlik Kontrol Formu" kısmının eklendiğini aktaran Kurum, "Yapılan bu düzenleme neticesinde binalara engelli erişimiyle ilgili hususlar, halihazırda sürdürülen diğer proje denetimleri gibi denetleme safhasının ayrılmaz bir parçası olarak kontrol edilecek. Bu kontrol olmadan yapı kullanma izni verilmeyecek. Bu kontrolleri gereği gibi yapmayanlar hakkında da cezai işlem uygulanacak" dedi.

TOKİ konutlarında engellilerin ihtiyaçları gözetiliyor

Bakan Kurum, TOKİ konut uygulamalarında, engellilerin konutlara rahat ulaşımını sağlayacak bina giriş rampaları, zemin kat kotuna ulaşım kolaylığı, tüm kapıların 90 santimetre, koridorların 115 santimetre olması, asansörlerin tekerlekli sandalye kullanımına uygun olması, merdivenlerin her iki tarafında korkuluk ve küpeşte bulunması gibi hususların göz önünde bulundurulduğunu söyledi.

Ayrıca, proje alanlarının peyzajında da engellilerin ihtiyaçlarını karşılayacak tedbirlerin alındığını aktaran Kurum, yol ve kaldırım geçişlerinde ve binaya ulaşım noktalarında TSE ve imar yönetmeliği gereğince engellilerin ulaşımı için gerekli düzenlemelerin yapıldığını ifade etti.

"Engelsiz mekanlar oluşturuyoruz"

Kurum, engelli vatandaşlar TOKİ'den konut satın almak istediklerinde, alacakları dairede, banyo ve mutfaklarına kaymaz seramik uygulandığını, tutamaklar yapıldığını, tuvaletlerine engelli tuvaleti konulduğunu ve daire sahibinin ihtiyacına uygun düzenlemeler yapıldığını belirtti.

Kura ile satışı gerçekleştirilen sosyal nitelikli konut projelerinde en az yüzde 40 düzeyinde engelli durumunda olan vatandaşlar için yüzde 5'lik kontenjan ayrıldığını söyledi.

Konut dışında TOKİ tarafından yapılan ticaret, sağlık, eğitim tesisi gibi yapılarda da engelli vatandaşların kullanımına yönelik düzenlemeler yaptıklarını aktaran Kurum, şöyle konuştu:

"Millet bahçelerimiz ve sosyal konutlarımız başta olmak üzere bakanlığımız tarafından yürütülen tüm planlama ve proje çalışmalarında engelli vatandaşlarımızı gözeterek tasarımlarımızı yapıyor, engelsiz mekanlar oluşturuyoruz. Bizler, istiyoruz ki engelli vatandaşlarımız sokağa çıkma endişesi yaşamasın, evinden dışarıya çıktığı zaman hiçbir zorlukla karşılaşmasın, bütün ihtiyaçlarını kendi başına sağlayabilecek bir ortama sahip olsun."

Kaynak: AA