Özel harekat ekipleri hünerlerini sergiledi. Terörle mücadele senaryoları sahada denendi. Keskin nişancılar nefes kesti.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü 2019 eğitimleri, yıl sonu tatbikatı başarıyla tamamlandı. Gerçeği aratmayan tatbikatta polisler sahadaki becerilerini sergiledi.

[Fotoğraf: AA]

4 gün süren tatbikatta hava, deniz ve kara senaryoları gerçekleştirildi. Gemi ve uçaklardan kurtarma operasyonu senaryoları başarıyla gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, polislerin 365 gün kesintisiz eğitim yaptıklarını söyleyerek, "Bu arkadaşlar Türkiye'nin her tarafında görev yapan arkadaşlar" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Tatbikatın son gününde Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, ormanlık alanda senaryo gereği terör unsurlarını etkisiz hale getirdi. Zorlu parkurlardan biri de araçtan rehine kurtarma operasyonuydu. Operasyona polis köpekleri de eşlik etti.

[Fotoğraf: AA]

Son durak ise atış parkurları oldu. Hedefler hem havadan hem de karadan tam isabetle vuruldu.

Haber: Ahmet Akgül

Kamera: Faruk Ölge