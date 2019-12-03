Özel harekat ekiplerinden nefes kesen tatbikat03 Aralık 2019 Salı 13:39 - Son Güncelleme 03 Aralık 2019 Salı 14:57
İstanbul'da özel harekat polisleri, uçak kaçırmadan rehine kurtarmaya birçok senaryodaki performanslarıyla tam not aldı.
Özel harekat ekipleri hünerlerini sergiledi. Terörle mücadele senaryoları sahada denendi. Keskin nişancılar nefes kesti.
Özel Harekat Şube Müdürlüğü 2019 eğitimleri, yıl sonu tatbikatı başarıyla tamamlandı. Gerçeği aratmayan tatbikatta polisler sahadaki becerilerini sergiledi.
4 gün süren tatbikatta hava, deniz ve kara senaryoları gerçekleştirildi. Gemi ve uçaklardan kurtarma operasyonu senaryoları başarıyla gerçekleştirildi.
İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, polislerin 365 gün kesintisiz eğitim yaptıklarını söyleyerek, "Bu arkadaşlar Türkiye'nin her tarafında görev yapan arkadaşlar" dedi.
Tatbikatın son gününde Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, ormanlık alanda senaryo gereği terör unsurlarını etkisiz hale getirdi. Zorlu parkurlardan biri de araçtan rehine kurtarma operasyonuydu. Operasyona polis köpekleri de eşlik etti.
Son durak ise atış parkurları oldu. Hedefler hem havadan hem de karadan tam isabetle vuruldu.
Haber: Ahmet Akgül
Kamera: Faruk Ölge