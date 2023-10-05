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Dünya
AA 05.10.2023 16:53

Zimbabve'de kolera salgınında ölenlerin sayısı 100'ü geçti

Zimbabve'de kontrol altına alınamayan kolera salgınında 100'den fazla şüpheli ölümün görüldüğü açıklandı.

Zimbabve'de kolera salgınında ölenlerin sayısı 100'ü geçti

Zimbabve Sağlık Bakanlığı verilerine göre, salgının başladığı şubattan bu yana 5 binden fazla şüpheli vaka tespit edilirken, 100'ü aşkın şüpheli ölüm kaydedildi.

Vaka artışı bu hafta da sürerken, yapılan testler neticesinde 30 ölümün ve 905 vakanın koleradan olduğu kesinleşti.

Hijyen koşulları sağlanmadığında hızla yayılan kolera, 2008-2009'da ülkede 4 binden fazla kişinin ölümüne yol açmıştı.

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu, gıda ve su yoluyla bulaşan kolera, şiddetli ishale ve vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık, tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin anında ve etkili yapılamaması, hastalık ve ölüm riskini artırıyor.

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